Лукашенко призвал коллег по ЕАЭС «не телепаться»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал президентов других стран, входящих в Евразийский экономический Союз (ЕАЭС), в ближайшее время завершить работу над внесением изменений в технический регламент «О безопасности пищевой продукции».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал президентов других стран, входящих в Евразийский экономический Союз (ЕАЭС), в ближайшее время завершить работу над внесением изменений в технический регламент «О безопасности пищевой продукции».
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