"Это миф, что женщине нужен муж": внезапное открытие замужней женщины

Вера Федорова

Странно, что автор стала смотреть на своего мужа "другими глазами" 🤔. У каждой пары своя история. Зачем на кого-то оглядываться, брать пример и делать выводы... Что касается самой темы, то главное, на мой взгляд, чтобы человеку жилось комфортно и он жил в ладу с собой, причём, никакой разницы, с мужем (женой) или без. Сколько семей у нас, где оба несчастны, но живут в силу каких-то обстоятельств. А про стакан воды уже даже анекдотов сложено немало))) "- Сынок, женись! - Родители, не нужно! - Сынок, давно пора! - Да не хочу! - Ну погляди на нас: живем мы дружно, Душою в душу, даже чересчур!.. Состаришься! А в старости болезни – Вот заболеешь, будешь помирать… И вот представь, сыночек, как чудесно, Чтоб кто-то был - стакан воды подать! … Женился сын. Промаялся полвека. Попалась очень склочная жена: Все бездорожье брачного пробега Прошел он в состояньи полусна. И вот лежит, ослабший, на кровати, И думает над бренным бытием, И молится о Божьей благодати… А пить-то и не хочется совсем!"