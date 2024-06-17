Была у нас в друзьях одна семейная пара, но после того, как они разбежались, связь с ними практически прервалась.
"Это миф, что женщине нужен муж": внезапное открытие замужней женщины
Комментарии
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Майя Maja
Согласна, зачем муж такой до гроба, если за него все делает в доме жена? Не дай бог жена -заболеет, вот он-то "по привычке" в старости тоже стакан воды не подаст, не приучен)) Да и сам, как оказывается, тоже с букетом болячек.
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4 час.
Вера Федорова
Странно, что автор стала смотреть на своего мужа "другими глазами" 🤔. У каждой пары своя история. Зачем на кого-то оглядываться, брать пример и делать выводы... Что касается самой темы, то главное, на мой взгляд, чтобы человеку жилось комфортно и он жил в ладу с собой, причём, никакой разницы, с мужем (женой) или без. Сколько семей у нас, где оба несчастны, но живут в силу каких-то обстоятельств. А про стакан воды уже даже анекдотов сложено немало))) "- Сынок, женись! - Родители, не нужно! - Сынок, давно пора! - Да не хочу! - Ну погляди на нас: живем мы дружно, Душою в душу, даже чересчур!.. Состаришься! А в старости болезни – Вот заболеешь, будешь помирать… И вот представь, сыночек, как чудесно, Чтоб кто-то был - стакан воды подать! … Женился сын. Промаялся полвека. Попалась очень склочная жена: Все бездорожье брачного пробега Прошел он в состояньи полусна. И вот лежит, ослабший, на кровати, И думает над бренным бытием, И молится о Божьей благодати… А пить-то и не хочется совсем!"
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2 час.
В
Воробей
Третьему человеку рассуждать полезно именно для того, чтобы Ваша рекомендация "Так что просто сделали выводы, немного себя узнали - и вперёд." могла быть применена. Для того, чтобы иметь возможность сделать АДЕКВАТНЫЙ вывод нужно очень много понимания сути дела. А это с неба не падает. Требуются познания и размышления.
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1 час.
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