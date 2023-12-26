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В ДНР заочно осудили военного ВСУ за обстрел домов из артиллерии

В ДНР заочно осудили военного ВСУ за обстрел домов из артиллерии

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил военнослужащего 17-й отдельной танковой бригады ВСУ старшего солдата Михаила Изотова к 28 годам исправительной колонии строгого режима за обстрел жилых домов из самоходных артиллерийских установок.

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