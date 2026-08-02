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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Паскаль Дюпра: «ПСЖ» снова фаворит Лиги чемпионов. Не думаю, что «Арсенал» продержится долго, скорее будет доминировать «Манчестер Сити»

Бывший главный тренер «Тулузы» Паскаль Дюпра считает «ПСЖ» главным претендентом на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2026/27.

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