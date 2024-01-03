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Гэрри – о реакции Стрикленда на трэшток дю Плесси: «Ты называл мою жену педофилкой, но вот как все обернулось»

«Вот как все обернулось, Шон. Ты в самой гнусной манере оскорблял мою жену, нападал на нее, называя педофилкой.

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