Партизаны травят боевиков, как крыс: Карта специальной военной операции на Украине на 25 июня 2024 года Юлия СоколоваПодполковник Гдульский из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ сообщил о случаях отравления своих военнослужащих в Харьковской области.
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