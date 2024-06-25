Партизаны травят боевиков, как крыс: Карта специальной военной операции на Украине на 25 июня 2024 года Юлия СоколоваПодполковник Гдульский из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ сообщил о случаях отравления своих военнослужащих в Харьковской области.