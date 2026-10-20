© ShutterstockУвлажняющие капли от сухости глаз могут ухудшить ситуацию в двух случаях: если в них есть консерванты, а человек использует их длительно, или если сухость спровоцирована не синдромом сухого глаза, а другими причинами, объяснила «Газете.
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