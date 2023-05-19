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Rzeczpospolita: украинский кризис подтолкнул НАТО к переосмыслению своей оборонной стратегии

Rzeczpospolita: украинский кризис подтолкнул НАТО к переосмыслению своей оборонной стратегии

АР Во время июльского саммита в Вильнюсе лидеры стран НАТО должны одобрить тысячи страниц секретных военных планов, которые впервые со времён холодной войны будут подробно рассказывать о том, каким образом альянсу следует прореагировать в случае российской атаки, пишет Rzeczpospolita.

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