Rzeczpospolita: украинский кризис подтолкнул НАТО к переосмыслению своей оборонной стратегии

АР Во время июльского саммита в Вильнюсе лидеры стран НАТО должны одобрить тысячи страниц секретных военных планов, которые впервые со времён холодной войны будут подробно рассказывать о том, каким образом альянсу следует прореагировать в случае российской атаки, пишет Rzeczpospolita.
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