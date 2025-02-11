AFAD: после волны землетрясений в Эгейском море Турции угрожают цунами

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции предупредило население о возможных последствиях землетрясений в акватории Эгейского моря — в ряде регионов установлена мобильная сирена.
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