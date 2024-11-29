НОВОСТИ В ФОТОГ...
BIGPICTURE.RUИСТОРИЯПУТЕШЕСТВИЯЛОНГРИДЫКУЛЬТУРАФОТОПРОЕКТЫДИЗАЙНЗНАМЕНИТОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 615 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Мы далеко не ушли! Видел по телеку мужа Валерии ,сидит в студии в костюме тройке, а на ногах у олуха-кеды!!! А вы все...Как кеды стали в ...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Уродство, мерзко, неприятно смотреть на такую "дЭвушку"Тату как искусств...
  • Вовладар Даров
    Мерзость и грязьТату как искусств...

Фотографа из ЮАР вдохновляют нетронутая природа и… панические атаки

Фотографа из ЮАР вдохновляют нетронутая природа и… панические атаки

Такое состояние, как паническая атака сложно назвать приятным. Но необъяснимое чувство тревоги, или даже паники, беспричинно охватывающее человека, как оказалось, может стать двигателем в творчестве, как это случилось с фотохудожницей из Южной Африки Анной Ноублз (Anne Nobels).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх