Огонь от лесных пожаров из Мордовии потушили на подступах к Сарову

Уже неделю ведется борьба с огнем в Мордовском заповеднике им. Смидовича. Последний раз такое было во время печально знаменитого "огненного лета" 2010 года, когда заповедник стал зоной бедствия - тогда выгорела треть территории первозданных лесов.