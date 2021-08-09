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Огонь от лесных пожаров из Мордовии потушили на подступах к Сарову

Огонь от лесных пожаров из Мордовии потушили на подступах к Сарову

Уже неделю ведется борьба с огнем в Мордовском заповеднике им. Смидовича. Последний раз такое было во время печально знаменитого "огненного лета" 2010 года, когда заповедник стал зоной бедствия - тогда выгорела треть территории первозданных лесов.

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