ПВО России нейтрализовала сотни воздушных угроз, включая HIMARS и JDAM За прошедшие сутки российские системы ПВО продемонстрировали высокую эффективность, отразив массированную атаку с использованием беспилотников и высокоточного оружия.
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