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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Ак Барса» Кошелев о 4:3 с «Ладой»: «В перерыве Марченко взбодрил ребят, напомнил, что нужно не в хоккейчик играть, а работать» 

– В какой-то момент матча «Ак Барс» потерял концентрацию. За счет чего удалось переломить ход встречи? – В перерыве Алексей Марченко взбодрил ребят, напомнил, что нужно не в хоккейчик играть, а работать.

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