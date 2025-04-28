Участник добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, который был сформирован из бывших военных ВСУ для борьбы с киевским режимом, рассказал «РИА Новости» о том, как он попал в плен и перешел воевать на сторону России.
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