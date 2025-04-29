Әлеге минутларда Гафури театрында Фидан Гафаров белән хушлашалар

Уфада Фидан Гафаровны соңгы юлга озату мәрасиме башланды. Бу турыда «Башинформ» яза. Әлеге минутларда Башкортстанда Мәҗит Гафури исемендәге драма театрында Россия һәм Башкортстанның халык артисты Фидан Гафаровны соңгы юлга озату чаралары бара.
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