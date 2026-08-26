Сентябрьский марафон: как подготовить огород, сад и цветник к холодам без спешки и потерь

Сентябрь на участке редко воспринимается как время отдыха. Скорее наоборот: именно в этом месяце закладывается фундамент следующего сезона, и упущенные недели оборачиваются весной слабыми всходами, мелкими плодами и бесконечной борьбой с болезнями.