Сентябрьский марафон: как подготовить огород, сад и цветник к холодам без спешки и потерь

Сентябрь на участке редко воспринимается как время отдыха. Скорее наоборот: именно в этом месяце закладывается фундамент следующего сезона, и упущенные недели оборачиваются весной слабыми всходами, мелкими плодами и бесконечной борьбой с болезнями.
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