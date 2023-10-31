Врач объяснила, почему нельзя запивать витамины чаем

Врач Вереина: чрезмерное употребления чая может привести к обезвоживанию. © Pexels Чрезмерное употребление чая может привести к негативным последствиям для здоровья, включая проблемы с пищеварением, обезвоживание и бессонницу.
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