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Врач объяснила, почему нельзя запивать витамины чаем

Врач объяснила, почему нельзя запивать витамины чаем

Врач Вереина: чрезмерное употребления чая может привести к обезвоживанию. © Pexels Чрезмерное употребление чая может привести к негативным последствиям для здоровья, включая проблемы с пищеварением, обезвоживание и бессонницу.

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