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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мазепин взял поул и выиграл 1-ю гонку в соревнованиях GT в Спа

Бывший пилот «Ф-1» Никита Мазепин проводит гоночный уик-энд за команду «Мотопарк» в любительской серии Spezial Tourenwagen Trophy (STT) на трассе « Спа-Франкоршам ».

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