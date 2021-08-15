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Назван эффективный способ плавать, чтобы быстро похудеть

Назван эффективный способ плавать, чтобы быстро похудеть

Специалист по физической подготовке Антон Лосев назвал секрет похудения во время плавания. По его словам, количество сжигаемых при занятиях калорий зависит не только от длительности пребывания в воде, но и от других моментов, сообщает радио Sputnik.

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