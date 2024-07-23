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Самая красивая российская байкерша МотоТаня погибла в ДТП в Турции

Самая красивая российская байкерша МотоТаня погибла в ДТП в Турции

Красивая девушка за рулем мотоцикла, это всегда шикарно и сексуально, но иногда это приводить к печальным известиям … Сегодня стало известно, что в Турции попала в ДТП и погибла известный российский блоге МотоТаня.

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