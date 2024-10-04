«Умный дом» стал доступным: почему цифровые технологии захватывают строительную отрасль России

МОСКВА, 4 октября, ФедералПресс. В России активно развиваются технологии «умного дома» и «умного города», рассказал директор по городским и строительным технологиям Фонда «Сколково» Юрий Хаханов в рамках Открытой студии «ФедералПресс» на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.