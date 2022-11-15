Киев гневно отреагировал на предложение США о достижении мира с Россией

Генерал США Милли допустил возможность диалога с Москвой.Украинские чиновники пришли в ярость из-за предложения председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли, который допустил возможность диалога с Москвой.
Генерал США Милли допустил возможность диалога с Москвой.Украинские чиновники пришли в ярость из-за предложения председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли, который допустил возможность диалога с Москвой.
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