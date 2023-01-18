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18 января без воды, тепла и света в Архангельске останутся больше сотни домов

18 января без воды, тепла и света в Архангельске останутся больше сотни домов

О плановых коммунальных ремонтах на городских сетях сообщила пресс-служба администрации города.Ресурсоснабжающие организации города проводят ремонтные работы на коммунальных сетях.

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