Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря

Российская валюта укрепилась к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение – 102,9125 рубля), официальный курс евро — 108,3444 рубля (предыдущий показатель – 108,7016 рубля).
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