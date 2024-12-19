Российский бизнес приготовился к повышению цен

Банк России сообщил о снижении индекса бизнес-климата до минимума с начала года Опрос предприятий, проведенный Банком России в первую половину декабря, засвидетельствовал снижение индекса бизнеса-климата (ИБК) до минимума за год и резкий рост ожиданий повышения цен.