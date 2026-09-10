Людмила Бабушкина: Свердловчане почти 2 миллиона раз искали информацию в архивах через интернет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября, ФедералПресс. Архивы Свердловской области становятся все более открытыми. В 2025 году жители региона почти 2 миллиона раз заходили на сайты государственных и муниципальных архивов, чтобы найти нужные сведения.
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