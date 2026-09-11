Делегация Минпросвещения России посетила школы Абхазии и обсудила вопросы сотрудничества в сфере образования

Делегация Министерства просвещения РФ в ходе рабочей поездки в Республику Абхазия посетила школы в Гудауте и Сухуме, а также обсудила актуальные вопросы сотрудничества в сфере образования.
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