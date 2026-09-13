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Грозы возвращаются. Как долго продлится дождливая погода в Алтайском крае

Грозы возвращаются. Как долго продлится дождливая погода в Алтайском крае

Пока синоптики не обещают жары В Алтайском крае ожидаются дожди и понижение температуры, следует из данных погодных сервисов.

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