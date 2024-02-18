В Котовске состоялся Сретенский бал

18 пар стали участниками Сретенского бала в Котовске. Мероприятие было организовано священнослужителями Знаменского благочиннического округа Тамбовской митрополии Русской православной церкви при поддержке администрации города Котовска.
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