Трамп противоречиво высказался о возможных переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп делает противоречивые заявления о возможности переговоров с Ираном, в то время как Тегеран отказывается начинать диалог без выполнения своих условий.
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