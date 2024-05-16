Более 700 семей Волгоградской области получили региональный родительский капитал в 2024 году Размер выплаты в этом году составляет 85,6 тыс.
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Более 700 семей Волгоградской области получили региональный родительский капитал в 2024 году Размер выплаты в этом году составляет 85,6 тыс.