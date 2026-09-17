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Царьград

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Кинопарк "Москино" открыл новую экскурсию по декорациям сериала

Кинопарк "Москино" открыл новую экскурсию по декорациям сериала

17 сентября в "Москино" открылась экскурсионная программа по площадке с декорациями для сериала "Трудно быть Богом".

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