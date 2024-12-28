Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Храбрецы» сразу притихли: после путинского «сигнала», Лондон понял, каким будет ответ

«Храбрецы» сразу притихли: после путинского «сигнала», Лондон понял, каким будет ответ

 604,7 тыс прочтений Британия вдруг расстроилась и заплакала! Им, оказывается, стало немного страшно – и всего-то лишь потому, что недалеко от них пролетели наши «злые птички», а именно – стратегические ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь» и Ту-22М3.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Если бы они знали сколько у них у берега под водой лежит &quot;Пасейдонов&quot; начали бы рыдать сразу и всей страной!
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12 час.
O
OlegЫЧ
Чухонцам расскажите, может пароход отдадут, испугавшись
Ответить
11 час.

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