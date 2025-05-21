И «гаагским убожеством» Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Международный уголовный суд (МУС) примером «полного фиаско» и того, как ни в коем случае нельзя выстраивать механизмы международного правосудия.
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