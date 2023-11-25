Вора в законе Левана Дадешкелиани и 25 его сообщников задержали в Испании

В Барселоне полиция задержала вора в законе Левана Дадешкелиани и его сообщников В Барселоне (Испания) полиция задержала 48-летнего вора в законе Левана Дадешкелиани, известного в криминальных кругах как Леван Сван, и 25 его сообщников.