Жительница Суджи рассказала об угрозах ВСУ расстрелять ее семью из-за автомобиля Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время оккупации Суджи угрожали расстрелом семье за то, что они не отдали им свой автомобиль.