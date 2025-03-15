Жительница Суджи рассказала об угрозах ВСУ расстрелять ее семью из-за автомобиля Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время оккупации Суджи угрожали расстрелом семье за то, что они не отдали им свой автомобиль.
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