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Жительница Суджи рассказала об угрозах ВСУ расстрелять ее семью

Жительница Суджи рассказала об угрозах ВСУ расстрелять ее семью

Жительница Суджи рассказала об угрозах ВСУ расстрелять ее семью из-за автомобиля Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время оккупации Суджи угрожали расстрелом семье за то, что они не отдали им свой автомобиль.

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