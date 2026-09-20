Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 407 подписчиков

Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не примут иранские условия

Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не примут иранские условия

Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства, пока США не примут переданные условия Тегерана,До тех пор пока эти условия не будут выполнены, законные права иранского народа не будут признаны, а обязательства американцев не будут исполнены, не останется ни малейшей возможности возвращения к прежним условиям переговоров и открытия Ормузского пролива (с) спикер парламента Ирана Галибаф.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым