Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не примут иранские условия

Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства, пока США не примут переданные условия Тегерана,До тех пор пока эти условия не будут выполнены, законные права иранского народа не будут признаны, а обязательства американцев не будут исполнены, не останется ни малейшей возможности возвращения к прежним условиям переговоров и открытия Ормузского пролива (с) спикер парламента Ирана Галибаф.
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