Использование льготы при назначении пенсий одной категории россиян задумали расширить

В Госдуме призвали уравнять условия выхода на пенсию вальщиков леса Зампредседателя комитета Госдумы по экологии Евгений Марков направил обращение в Минтруд РФ с предложением создать равные условия по назначению пенсии для российских вальщиков леса вне зависимости от того, работают ли они в лесничествах или в частных организациях.
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