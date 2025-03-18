Использование льготы при назначении пенсий одной категории россиян задумали расширить

В Госдуме призвали уравнять условия выхода на пенсию вальщиков леса Зампредседателя комитета Госдумы по экологии Евгений Марков направил обращение в Минтруд РФ с предложением создать равные условия по назначению пенсии для российских вальщиков леса вне зависимости от того, работают ли они в лесничествах или в частных организациях.