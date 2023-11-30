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На Петербург вместе со снегом обрушились магнитные бури

На Петербург вместе со снегом обрушились магнитные бури

Метеочувствительным петербуржцам следует поберечь здоровье и не напрягаться в конце рабочей недели. На Земле 30 ноября и 1 декабря ожидаются сильнейшие магнитные бури.

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