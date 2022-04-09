Макс Ферстаппен: «Не чувствовал себя уверенно ни на одном круге квалификации»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен разочарован тем, что не смог составить конкуренцию гонщик «Феррари» Шарлю Леклеру в квалификации к Гран-при Австралии.

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