Baza: журналистка Юния Пугачева обвинила Ксению Собчак в вымогательстве

Журналистка Юния Пугачева обвинила Ксению Собчак в вымогательстве. По её словам, Ксения через коллег-журналистов передала угрозы, что если та не прекратит рассказывать на телевидении «об арестованных сотрудниках Собчак и о роли Собчак в деле о вымогательстве у “Ростеха”», то телеведущая выпустит компромат про мужа Пугачевой — бывшего топ-менеджера АФК «Система» Антона Абугова.