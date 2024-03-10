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Baza: журналистка Юния Пугачева обвинила Ксению Собчак в вымогательстве

Baza: журналистка Юния Пугачева обвинила Ксению Собчак в вымогательстве

Журналистка Юния Пугачева обвинила Ксению Собчак в вымогательстве. По её словам, Ксения через коллег-журналистов передала угрозы, что если та не прекратит рассказывать на телевидении «об арестованных сотрудниках Собчак и о роли Собчак в деле о вымогательстве у “Ростеха”», то телеведущая выпустит компромат про мужа Пугачевой — бывшего топ-менеджера АФК «Система» Антона Абугова.

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Андрей Корольков
С зарплаты в официальной организации налоги платятся автоматически. Очередное подтверждение того, что Лошадь дура.
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