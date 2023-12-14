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Производителям в России запретят использовать уменьшенную упаковку

Изменения вступят в силу, если будут приняты поправки в техрегламент. Производителям социально значимых продуктов питания запретят использовать упаковку уменьшенного объёма (900 мл / 9 яиц): разрешены будут только стандартные с округленными значениями, например 200 г, 500 г, 1 л и др.

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Комментарии
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Ф
Фарадей
Сколько лет мусолят а воз и ныне там.Страной правят бырыги, и что барыгам быгодно всегда будет в приоритете.Это видно нет,хотя какие то &quot;слуги народа&quot; давно что то там приняли насчет этих упаковок.Только сотрясание воздуха и бумагомарание-на деле пшик.А вы идите на выборы на которых нет выбора
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