Производителям в России запретят использовать уменьшенную упаковку

Ф

Фарадей

Сколько лет мусолят а воз и ныне там.Страной правят бырыги, и что барыгам быгодно всегда будет в приоритете.Это видно нет,хотя какие то "слуги народа" давно что то там приняли насчет этих упаковок.Только сотрясание воздуха и бумагомарание-на деле пшик.А вы идите на выборы на которых нет выбора