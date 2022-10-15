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5 лучших экранизаций произведений Оскара Уайльда

5 лучших экранизаций произведений Оскара Уайльда

Писатель, драматург и мыслитель Оскар Уайльд родился 16 октября 1854 года. В честь этой даты вспоминаем самые удачные экранизации пьес и повестей, от нового мини-сериала «Кентервильское привидение» до комедии «Идеальный муж», вышедшей в конце 90-х.

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