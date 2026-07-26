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Русская весна

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Президент: я иногда смотрю блогеров и радуюсь, когда они «попадают в точку» (ВИДЕО)

Президент: я иногда смотрю блогеров и радуюсь, когда они «попадают в точку» (ВИДЕО)

Я иногда смотрю блогеров и радуюсь, когда они «попадают в точку», заявил президент России. Путин рассказал, читает ли он паблики: «Я нахожусь в том месте, куда сливается вообще вся информация, которая есть», — заявил В.

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