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На форуме «Культура. Традиции. Наследие» обсудили сохранение российской идентичности

На форуме «Культура. Традиции. Наследие» обсудили сохранение российской идентичности

8 ноября прошел первый российский форум "Культура. Традиции. Наследие", организованный Союзом промышленников и предпринимателей "Иволга" совместно с Московским областным отделением Союза женщин России и "Высшей школой народных искусств (Академия)".

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