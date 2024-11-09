На форуме «Культура. Традиции. Наследие» обсудили сохранение российской идентичности

8 ноября прошел первый российский форум "Культура. Традиции. Наследие", организованный Союзом промышленников и предпринимателей "Иволга" совместно с Московским областным отделением Союза женщин России и "Высшей школой народных искусств (Академия)".
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