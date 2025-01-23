Высокие пышные оладьи c начинкой на кефире. Быстрый завтрак для всей семьи

Оладьи — это вкусное и популярное блюдо. Они представляют собой небольшие лепешки. Оладьи можно готовить как сладкими, так и несладкими, добавляя в тесто различные ингредиенты, такие как яблоки, тыква, изюм, творог или зелень.
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