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Washington Gets A Win After Post-Maduro Venezuela Withdraws From ICC

Washington Gets A Win After Post-Maduro Venezuela Withdraws From ICC

Washington Gets A Win After Post-Maduro Venezuela Withdraws From ICC Via Middle East Eye The US has welcomed a decision by the new Venezuelan government to withdraw the country from the International Criminal Court (ICC).

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