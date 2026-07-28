Washington Gets A Win After Post-Maduro Venezuela Withdraws From ICC Via Middle East Eye The US has welcomed a decision by the new Venezuelan government to withdraw the country from the International Criminal Court (ICC).
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