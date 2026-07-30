Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ушла из жизни Любовь Васильевна Ширшова — хранительница наследия Е. И. Зверькова

29 июля после продолжительной болезни ушла из жизни Любовь Васильевна Ширшова — академик Российской академии художеств, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Российской федерации, почетный профессор Тверского государственного университета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии