29 июля после продолжительной болезни ушла из жизни Любовь Васильевна Ширшова — академик Российской академии художеств, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Российской федерации, почетный профессор Тверского государственного университета.
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