28.12.2023 новости

Игорь Сипкин

новостную статью ставлю повторно, ее удаляли. возможно после нового года я покину эту платформу, т.к. тут стали удалять статьи, отключили мне тех поддержку. возможно и эту статью сейчас удалят. поэтому на всякий случай всем досвидание