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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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    новостную статью ставлю повторно, ее удаляли. возможно после нового года я покину эту платформу, т.к. тут стали удаля...28.12.2023 новости

28.12.2023 новости

28.12.2023 новости

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Комментарии
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Игорь Сипкин
новостную статью ставлю повторно, ее удаляли. возможно после нового года я покину эту платформу, т.к. тут стали удалять статьи, отключили мне тех поддержку.  возможно и эту статью сейчас удалят. поэтому на всякий случай всем досвидание
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14 час.
Наталия Шумакова
Игорь, добрый день! Если это случится, где Вас искать?
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11 час.
Игорь Сипкин
на новогодние праздники буду искать новую платформу, где можно создать сайт.
Ответить
9 час.

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