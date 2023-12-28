Украинские военные: В результате прилёта по транспорту при разгрузке боеприпасов в Очеретино остались и без боеприпасов, и без побратимов Российские войска продолжают наступательные действия под Авдеевкой.
28.12.2023 новости
Комментарии
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Игорь Сипкин
новостную статью ставлю повторно, ее удаляли. возможно после нового года я покину эту платформу, т.к. тут стали удалять статьи, отключили мне тех поддержку. возможно и эту статью сейчас удалят. поэтому на всякий случай всем досвидание
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14 час.
Наталия Шумакова
Игорь, добрый день! Если это случится, где Вас искать?
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11 час.
Игорь Сипкин
на новогодние праздники буду искать новую платформу, где можно создать сайт.
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9 час.
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