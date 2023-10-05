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Шойгу заявил о формировании 9 резервных полков для СВО

Шойгу заявил о формировании 9 резервных полков для СВО

В штабе Объединенной группировки войск Вооружённых сил РФ прошло совещание. На нем глава Минобороны Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне спецоперации и планам дальнейших действий.

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