Шойгу заявил о формировании 9 резервных полков для СВО

В штабе Объединенной группировки войск Вооружённых сил РФ прошло совещание. На нем глава Минобороны Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне спецоперации и планам дальнейших действий.
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